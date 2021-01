Campidoglio: De Vito (M5s), bilancio 2021-2023 in Aula in anticipo, rilanciare economia città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In anticipo rispetto al termine del 31 marzo e seguendo il principio di una sana e corretta programmazione, il bilancio di previsione 2021/2023, approvato dalla giunta capitolina, verrà presentato in Aula Giulio Cesare". Lo dichiara in una nota il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito, in vista della seduta odierna in cui è in programma la relazione dell'assessore al bilancio Gianni Lemmetti. "Una manovra da circa 2 miliardi di euro con la quale l’amministrazione intende rilanciare l’economia della città, a sostegno di una fase post Covid particolarmente impegnativa per tutto il Paese", conclude. (Com)