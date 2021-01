Estonia: si insedia il nuovo governo guidato dalla riformista Kaja Kallas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kaja Kallas, leader del Partito riformista di centrodestra, è la prima premier donna dell'Estonia dopo che il Parlamento ha approvato la sua nomina a seguito delle dimissioni del predecessore, Juri Ratas. Il governo ha prestato oggi giuramento e non senza novità. Il governo Kallas, infatti, non includerà nella coalizione il partito di estrema destra Ekre, e non a caso la premier ha annunciato che lavorerà per fare in modo che non si utilizzi la parola “matrimonio” solo per le unioni fra un uomo e una donna, tracciando una netta separazione con il passato. "La prima cosa di cui ci occuperemo è la crisi sanitaria", ha detto Kallas, alludendo alla pandemia di coronavirus. "Il nostro obiettivo è mantenere l'Estonia più aperta possibile in modo che le persone possano andare a lavorare, i bambini a scuola e le attività economiche per continuare". Il partito riformista avrà solo sette dei 15 ministri nel governo bipartitico. Sei ministri sono donne e otto hanno fra i 30 e i 40 anni, inclusa la stessa Kallas, 43enne. (segue) (Sts)