Estonia: si insedia il nuovo governo guidato dalla riformista Kaja Kallas (2)

- L’ex premier Ratas, dimessosi per uno scandalo legato al settore immobiliare, non farà parte del governo ma il Partito di centro da lui guidato sarà partner dei riformisti. Sui centristi di Ratas pesano le accuse di corruzione presentate dai pubblici ministeri secondo cui il segretario generale del partito avrebbe accettato una donazione di un milione di euro da un uomo d'affari in cambio di un permesso per costruire su terreni pubblici. Ratas ha più volte negato di essere a conoscenza di qualsiasi illecito da parte del suo partito. Le prossime elezioni generali della Repubblica baltica sono previste per l'inizio del 2023. (Sts)