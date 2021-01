Tunisia: proteste e tensioni nel giorno della fiducia al governo Mechichi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il clima tra polizia e manifestanti è molto teso. Violenti scontri sono scoppiati ieri pomeriggio a Sbeitla, cittadina di circa 20 mila abitanti a 300 chilometri dalla capitale Tunisi, a seguito della morte di un giovane della regione, della quale i manifestanti accusano un agente della polizia. Il ministero dell'Interno di Tunisi, a tal proposito, ha fatto sapere che è stata aperta un'indagine sull’accaduto, sottolineando che al momento non ci sono prove che il giovane sia stato ferito da un lacrimogeno, come invece sostengono le accuse. All’acceso dibattito politico si sono unite anche le potenti associazioni sindacali. L'Ufficio esecutivo nazionale dell’Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt), il principale sindacato del Paese nordafricano ha espresso il suo forte rifiuto della "militarizzazione delle strade e delle restrizioni alle libertà, tra cui la libertà di espressione e il diritto di protesta", chiedendo il rilascio di detenuti, minori e blogger arrestati. In una nota, l’Ugtt ha rinnovato il suo sostegno a tutte le proteste pacifiche sociali e popolari e il suo rifiuto del “trattamento oppressivo che le autorità perseguono”, invitando il governo ad ascoltare la strada e le richieste della gente, in particolare dei giovani. (segue) (Res)