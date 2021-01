Tunisia: proteste e tensioni nel giorno della fiducia al governo Mechichi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova squadra del primo ministro tunisino Mechichi dovrà quindi conquistare oggi la fiducia del parlamento monocamerale tunisino sotto una grande tensione sociale, economica, politica e persino epidemiologica. Il governo Mechichi II, in teoria, dovrebbe superare agevolmente la soglia dei 109 voti su 217 seggi, ma nell’attuale situazione di profonda instabilità politica non sono esclusi colpi di scena, viste anche le accuse di presunto conflitto di interesse che coinvolgono alcuni ministri e le proteste di piazza che mettono in serio imbarazzo le autorità. Una delle poche certezze al momento è che il governo Mechichi avrà la fiducia del blocco parlamentare di Ennahda (53 seggi, la maggioranza relativa rispetto alle altre forze politiche) come riferito ad “Agenzia Nova” dalla deputata Noureddine Bhiri. Quest’ultima ha confermato che Ennahda sostiene il rimpasto di governo e che oggi voterà a favore del premier. Anche il partito populista Qalb Tounes (29 seggi) del magnate dei media Nabil Karauoi, sotto custodia cautelare dal 24 dicembre per sospetta evasione fiscale, garantirà la fiducia al nuovo esecutivo. Mohamed Sadok Jebnoun, portavoce ufficiale di Qalb Tounes, ha detto che la formazione politica voterà la fiducia “senza alcuna riserva”. (segue) (Res)