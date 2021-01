Tunisia: proteste e tensioni nel giorno della fiducia al governo Mechichi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai sospetti di corruzione e conflitto di interessi su alcuni ministri considerati vicini a Qalb Tounes, il portavoce ha affermato che il primo ministro ha presentato la proposta di elenco alle autorità interessate: se verranno dimostrate violazioni, il premier può sempre decidere di cambiare dei nomi, a sua discrezione. Quanto alle riserve espresse da alcuni blocchi parlamentari sui nuovi ministri, Jebnoun si è detto certo che il governo passerà l’esame del parlamento “senza problemi”. Nonostante la sicurezza ostentata dal portavoce di Qalb, tuttavia, ancora non è chiaro quale sarà l’orientamento del partito Tahya Tounes (10 seggi, laico-centristi) e del blocco Riforma (18 seggi, laico-progressisti), anche se è molto probabile che alla fine entrambi voteranno per il governo. Il voto congiunto di Ennahda, Qalb Tounes, Tahya Tounes e Riforma dovrebbe garantire al governo giustappunto 110 voti: una maggioranza risicata a cui però potrebbero ad aggiungersi molti dei 26 deputati cosiddetti “indipendenti”. (segue) (Res)