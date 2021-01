Tunisia: proteste e tensioni nel giorno della fiducia al governo Mechichi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Blocco democratico, coalizione di opposizione che riunisce 38 deputati della sinistra tunisina, voterà contro il rimpasto. In una precedente dichiarazione a “Nova”, il segretario generale della Corrente democratica, Ghazi Chaouachi, aveva detto che prima di apportare qualsiasi cambiamento, il primo ministro avrebbe dovuto fare un serio esame di coscienza degli ultimi quattro mesi di lavoro del suo governo. "Ci sono ministri proposti che sono molto vicini ai partiti che sostengono Mechichi. Se questa modifica ministeriale verrà approvata dal parlamento, il governo perderà il suo carattere di indipendenza e diventerà un governo politico, con ministri non necessariamente di parte ma vicini ai partiti al potere come il ministro dell'Energia, il ministro Agricoltura, e il ministro dei Beni demaniali", aveva detto Chaouachi. (segue) (Res)