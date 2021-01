Tunisia: proteste e tensioni nel giorno della fiducia al governo Mechichi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rimpasto di governo avviene in un momento molto particolare per la Tunisia. Dal 14 gennaio scorso, il Paese è teatro di disordini notturni e proteste diurne, spesso in violazione del coprifuoco istituito ufficialmente per arginare la diffusione della Covid-19, secondo alcuni per evitare le proteste a dieci anni dalla rivoluzione dei gelsomini. Questo stato di caos sociale non fa che peggiorare la situazione epidemiologica nel Paese. Il ministero della Salute tunisino ha annunciato il 24 gennaio un record di 80 decessi e 2.059 casi di contagio da Covid-19, portando il totale delle infezioni a 197.373, con 6.234 decessi su 11,5 milioni di abitanti. Il Sars-CoV-2 ha colpito anche diversi membri del governo, inclusi il ministro degli Esteri tunisino, Othman Jerandi. (segue) (Res)