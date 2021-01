Tunisia: proteste e tensioni nel giorno della fiducia al governo Mechichi (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diffusione del virus potrebbe spingere il governo tunisino ad annunciare una nuova serrata generale. In una dichiarazione all’emittente “Shems Fm”, il direttore dell'Istituto Pasteur e membro del Comitato scientifico per la lotta al coronavirus, Hechmi Louzir, ha indicato che il ricorso al “lockdown” è ancora possibile nei prossimi giorni. Una tale misura, secondo il professore tunisino, sarebbe più efficace se attutato poco prima del lancio della campagna di vaccinazione, prevista per il mese di febbraio. Anche in questo ambito, tuttavia, la Tunisia sembra essere in difficoltà: il Paese non ha ancora avviato la campagna di vaccinazione del personale medico, al contrario ad esempio dell’Egitto. Inoltre, il Paese è stato costretto a fare ricorso all’utilizzo di emergenza del vaccino Sputnik V fornito dai vicini algerini: circostanza vissuta come un'umiliazione nel Paese culla della primavera araba. (Res)