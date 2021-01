Covid: Ramaphosa (Ua), scongiurare pericolo del “nazionalismo dei vaccini”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato del Sudafrica e presidente di turno dell’Unione africana (Ua), Cyril Ramaphosa, si è detto “profondamente preoccupato” per il problema del “nazionalismo dei vaccini” che, se non affrontato, metterà in pericolo la ripresa di tutti i Paesi. “La fine della pandemia in tutto il mondo richiederà una maggiore collaborazione sull'introduzione dei vaccini, garantendo che nessun Paese sia lasciato indietro in questo sforzo”, ha detto Ramaphosa intervenendo oggi al Forum economico mondiale di Davos, in corso di svolgimento in videoconferenza. “Nel corso degli ultimi 10 mesi, il continente africano ha dimostrato la sua capacità di azione unitaria. In qualità di attuale presidente dell'Unione africana, abbiamo dovuto riorientare le nostre priorità nell'affrontare le sfide immediate presentate dalla pandemia. L'Ua si è mossa rapidamente per sviluppare un piano di risposta al Covid-19 a livello continentale. Questo piano – ha proseguito il capo di Stato sudafricano – include l'assistenza tecnica ai sistemi sanitari nazionali, la creazione di hub regionali di collaborazione e il dispiegamento di operatori sanitari di comunità per supportare test e trattamenti. Una delle innovazioni più significative è stata l'istituzione dell'Africa Medical Supplies Platform, che consente a tutti gli Stati membri dell'Ua di garantire forniture sanitarie vitali a tariffe preferenziali. Abbiamo anche istituito un gruppo di attività di acquisizione di vaccini africani per garantire e trovare fonti di finanziamento per vaccini sufficienti per i paesi del continente. Ad oggi, il Task Team ha assicurato 270 milioni di dosi provvisorie per i Paesi africani direttamente attraverso i produttori di vaccini. Questo si aggiunge ai 600 milioni di dosi attesi dall'iniziativa Covax. Attraverso la sua partecipazione a queste iniziative continentali e globali, il Sudafrica continua a promuovere la necessità di un accesso universale, giusto ed equo ai vaccini contro il Covid-19. La fine della pandemia in tutto il mondo richiederà una maggiore collaborazione sull'introduzione dei vaccini, garantendo che nessun Paese sia lasciato indietro in questo sforzo”, ha aggiunto. (segue) (Res)