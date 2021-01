Covid: Ramaphosa (Ua), scongiurare pericolo del “nazionalismo dei vaccini” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, ha proseguito Ramaphosa, l'umanità si trova ad affrontare una crisi sanitaria, sociale ed economica globale senza precedenti. La pandemia ha innescato una recessione economica globale di proporzioni enormi, che non si è verificata dalla Grande Depressione degli anni '30. La Banca Mondiale ha riferito che si prevede che la povertà estrema aumenterà a livello globale per la prima volta in oltre 20 anni, poiché l'interruzione causata dalla pandemia esacerba gli effetti dei conflitti, dei cambiamenti climatici e del sottosviluppo. È chiaro che il mondo è a un bivio. Siamo di fronte a una minaccia comune e dobbiamo quindi agire insieme. Mentre dobbiamo unirci per sconfiggere questa malattia, le sfide che dobbiamo affrontare non sono state create dal virus. Sono stati creati da noi. Queste sfide - dalla povertà alla distruzione del nostro ambiente, dal conflitto alla disuguaglianza, dall'analfabetismo alla carestia - sono tutte il risultato delle nostre azioni e, troppo spesso, della nostra inazione. La pandemia di coronavirus ha esacerbato questi problemi, approfondito queste disuguaglianze e frenato i nostri sforzi per superarle”, ha detto il presidente di turno dell’Ua. (Res)