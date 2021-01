Energia: Emirati, Adnoc Distribution mantiene la sua strategia di crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, la crescita internazionale è stata accelerata con l'annuncio di un accordo definitivo per l'acquisizione da parte di Adnoc Distribution di 15 stazioni di servizio in Arabia Saudita. L'acquisizione è soggetta a determinate condizioni (incluso l'ottenimento di approvazioni normative) e deriva dalla strategia di crescita intelligente a lungo termine di Adnoc Distribution che l'ha portata a diventare il più grande rivenditore di carburante degli Emirati Arabi Uniti. Le nuove stazioni si trovano nella regione orientale, con siti dedicati sia ai pendolari autostradali che ai servizi all'interno della comunità. Le sedi saranno ristrutturate in linea con gli standard approvati da Adnoc Distribution e il personale sarà formato per aderire all’eccellenza del servizio dell'azienda per offrire carburante di alta qualità e servizi di vendita al dettaglio ai clienti, compresi i minimarket. (segue) (Res)