Energia: Emirati, Adnoc Distribution mantiene la sua strategia di crescita (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota, Adnoc Distribution, sottolinea che la politica dei dividendi 2020 della società è destinata a continuare con un dividendo di 2,57 miliardi di dirham (700 milioni di dollari), che rappresenta un aumento del 7,5 per cento rispetto al 2019, previa approvazione del consiglio di amministrazione e degli azionisti. All'assemblea generale annuale del marzo 2020 gli azionisti hanno approvato le modifiche alla politica dei dividendi per il 2021 in poi, fissando un dividendo di 2,57 miliardi di dirham per il 2021 (modificato da un minimo del 75 per cento degli utili distribuibili secondo la politica precedente) e un dividendo pari ad almeno il 75 per cento degli utili distribuibili dal 2022 in poi, a riconoscimento della solida posizione finanziaria della società alla fine del 2019 e della fiducia nelle sue prospettive di crescita e capacità di generazione di flussi di cassa per il futuro. (segue) (Res)