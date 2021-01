Energia: Emirati, Adnoc Distribution mantiene la sua strategia di crescita (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il 2020 ha visto il collocamento con successo da parte di Adnoc di un ulteriore 10 per cento delle azioni di Adnoc Distribution agli investitori istituzionali sull'Abu Dhabi Securities Exchange (Adx). Un totale di 1,25 miliardi di azioni, per un valore di 1 miliardo di dollari, è stato il più grande collocamento in blocco di una società del Consiglio di cooperazione del Golfo quotata in borsa e fa leva sulla significativa domanda degli investitori per le azioni di Adnoc Distribution. (Res)