Energia: Russia, a gennaio forniture giornaliere medie alle raffinerie diminuite dell'8,5 per cento

- Le forniture giornaliere medie di petrolio al mercato interno della Federazione Russa, al 20 gennaio 2021, sono diminuite dell'8,4 per cento rispetto allo stesso periodo del mese precedente. È quanto si apprende dall'agenzia di stampa russa "Interfax", che cita i dati dell'Ufficio centrale di gestione del settore dei combustibili e dell'energia. In generale, le forniture di petrolio al mercato interno sono state pari a 746,6 mila tonnellate. Di queste, alla raffinazione sono state inviate 742 mila tonnellate. L'offerta media giornaliera di materie prime per la lavorazione è diminuita dell'8,5 per cento rispetto al mese precedente. La maggiore riduzione nell'approvvigionamento medio giornaliero di materie prime per la lavorazione è stata registrata dalla statale Rosneft. Al 20 gennaio, questo dato per l'azienda ammontava a 194 mila tonnellate, ovvero il 7,4 per cento in meno rispetto alla media giornaliera delle consegne di dicembre. (segue) (Rum)