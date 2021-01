Energia: Russia, a gennaio forniture giornaliere medie alle raffinerie diminuite dell'8,5 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'interno della struttura di Rosneft, la maggiore diminuzione è stata osservata nelle forniture per l'impianto petrolchimico di Angarsk, dalla raffineria di Saratov e dalla raffineria di Rjazan. La riduzione nel gruppo di raffinerie di Bashneft (parte di Rosneft) è stata dello 0,2 per cento. Allo stesso tempo, Surgutneftegaz ha ridotto dell'1,5 per cento (48,5 mila tonnellate) le forniture giornaliere medie di petrolio alla sua raffineria Kinef. Nel gruppo Gazprom, Gazprom neftekhim Salavat ha visto una diminuzione delle forniture dell'1,8 per cento (15,3 mila tonnellate). Tra le società che hanno incrementato le forniture di petrolio per la raffinazione ci sono invece Lukoil (2,3 per cento, a 110mila tonnellate), Gazprom Neft (2,7 per cento, a 82,5mila tonnellate). (Rum)