Vaccino: Giacomoni (FI), usare Mes sanitario per acquistare licenze e produrlo in Italia

- "Primum vivere deinde philosophari, scriveva Thomas Hobbes. Oggi in Italia il 'vivere' è legato indissolubilmente alla vaccinazione di massa. In tempi brevi e certi. Da questo dipende la 'ripartenza, la 'normalizzazione', il futuro del nostro Paese. E di fronte alle incertezze generate dalla distribuzione dei vaccini ad opera di alcune aziende produttrici è indispensabile utilizzare la linea sanitaria del Mes per l'acquisto della licenza di produzione del vaccino anti-Covid, permettendone così la realizzazione direttamente in Italia". Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, che ieri ha presentato alla Camera dei deputati un'interpellanza al governo per chiedere quali misure Palazzo Chigi intenda prendere per garantire 'l'immediata produzione del vaccino nella Penisola'. "Insomma – prosegue –, Pfizer e AstraZeneca rendano pubbliche le informazioni industriali per consentire ad altre aziende la produzione del vaccino. Bisogna seguire l'esempio di Israele. Correre. Vaccinare tutti, nel più breve tempo possibile. Solo dopo aver superato la crisi sanitaria sarà possibile affrontare quelle economica e sociale, con riforme strutturali a partire da quelle del fisco, giustizia e burocrazia. Il nuovo governo – conclude Giacomoni – deve ripartire proprio da questo: rimodulazione del Piano vaccinale e accordi con le aziende per produrre il vaccino in Italia". (Com)