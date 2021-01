Covid: Fontana, zona rossa per errori del governo, chiederemo ristori immediati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ristori immediati per le attività costrette a chiudere durante la settimana in cui la Lombardia è finita per errore in zona rossa. Li ha chiesti il presidente della Regione Attilio Fontana, che intervenendo all’evento di Finlombarda “Finanziamo sviluppo. Gli strumenti per fronteggiare la crisi” ha addebitato all’esecutivo l’errore che ha fatto finire la Lombardia nella zona a rischio maggiore. “È un momento difficile per il quale chiederemo anche gli immediati ristori per quei cittadini e per quelle attività che sono state costrette ad essere chiuse in zona rossa per una serie di errori che sono da addebitare al governo centrale”, ha detto Fontana. (Rem)