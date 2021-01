Serbia: fonti stampa, Paese primo in Europa per vaccini anti Covid per milione di abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è al primo posto in Europa per numero di vaccinazioni eseguite ogni milione di abitanti: lo riferisce la stampa locale, citando fonti del governo serbo. La Serbia è in prima posizione con 40.927 vaccinati per milione di abitanti, seguita da Slovenia, Germania, Austria e Polonia. Sempre secondo i dati rilanciati dalla stampa locale, la Serbia è la terza in Europa per numero di vaccinati considerando il numero totale di persone che hanno assunto la prima dose. Sono infatti 278.491 le persone vaccinate, e la Serbia si posiziona così subito dopo Germania e Polonia sempre secondo fonti all'interno del governo serbo. All'interno della regione la Serbia è al primo posto in termini di numero di vaccinati per milione di cittadini seguita da Slovenia, Romania, Croazia e Ungheria. Considerando il numero totale di vaccinazioni, all'interno della regione solo la Romania è davanti alla Serbia, con 484.631 persone vaccinate fino ad ora. Secondo i dati diffusi dal "Financial Times" nella giornata di ieri, la Serbia è al nono posto in una classifica di 64 Paesi nel mondo per indice di vaccinati rispetto al numero di dosi somministrate ogni 100 abitanti. (Seb)