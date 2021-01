Vaccino: Scaccabarozzi (Farmindustria), se ne arriveranno altri immunità di gregge prima dell'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se altri vaccini arriveranno all’approvazione in tempi rapidi, come AstraZeneca, Janssen, altri 16 vaccini che sono in fase tre, potremmo arrivare prima dell’estate” all’immunità di gregge". Lo ha detto il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, a SkyTg24. "Il problema – ha aggiunto - sarà organizzarsi. Bisogna organizzarsi bene, perché dovremo fare 80 milioni di iniezioni. La capacità la abbiamo se ci organizziamo: bisogna avere punti di consegna, punti di somministrazione, siringhe. Bisogna avere tutto. Dobbiamo lavorare tutti insieme”, ha aggiunto. (Rin)