Francia: Covid, per presidente Consiglio scientifico coprifuoco insufficiente

- Il presidente del Consiglio scientifico francese, Jean-Francois Delfraissy, ha dichiarato che l'applicazione di un coprifuoco dalle 18:00 alle 6:00 in tutta la Francia non è sufficiente per limitare la propagazione del coronavirus. "Abbiamo visto che nel Regno Unito e in Irlanda le misure intermedie di questo tipo non sono state sufficienti", ha detto Delfraissy in un'intervista rilasciata al quotidiano "Libération". In merito alle varianti emerse in questo ultimo periodo, l'esperto afferma che "ci sono tre elementi che cambiano considerevolmente il dato" e sono a "trasmissibilità più elevata", "il rischio che alcuni siano più patogeni" e la "sensibilità al vaccino". Delfraissy parla di una situazione "inquietante", ma la tempo stesso si dice fiducioso sui risultati delle vaccinazioni.(Frp)