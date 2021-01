Repubblica Ceca: Covid, alla festa illegale a Teplice anche il capo della polizia regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scandalo che ha coinvolto il deputato ceco Milan Hnilicka sta investendo anche altre figure pubbliche. Alla festa di compleanno tenutasi all'hotel Prince de Ligne di Teplice sabato scorso, in violazione delle misure anti-Covid, ha partecipato anche il comandante della polizia regionale di Liberec, Vladislav Husak. Il direttore nazionale della polizia, Jan Sveidar, e il ministro dell'Interno, Jan Hamacek, hanno commentato l'indiscrezione invitando Husak a riconoscere la propria responsabilità personale e agire di conseguenza. Tra gli altri personaggi la cui presenza alla festa è stata accertata, oltre a Hnilicka, ci sono l'ex primo ministro Jiri Paroubek e il vicepresidente del Consiglio della televisione ceca Jiri Slegr. La festa era stata organizzata per festeggiare il compleanno di un ex politico del Partito socialdemocratico ceco (Cssd), Petr Benda. (segue) (Vap)