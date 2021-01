Repubblica Ceca: Covid, alla festa illegale a Teplice anche il capo della polizia regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milan Hnilicka, deputato ceco di Ano, il partito del premier Andrej Babis, ha annunciato già ieri le sue dimissioni. Lo ha fatto in un comunicato indirizzato all'agenzia di stampa "Ctk". La notizia è dapprima emersa sul quotidiano "Blesk" ed è stata commentata anche dal capo del governo. Babis ha dichiarato che il comportamento di chi ha partecipato alla festa è inaccettabile e Hnilicka dovrebbe trarre le proprie conclusioni. Hnilicka è anche a capo dell'Agenzia nazionale per lo sport e dice di voler sondare la reazione degli ambienti sportivi prima di decidere se lasciare anche questo ruolo. Finora spiega di aver ricevuto "grande supporto". Oltre a chiedere scusa per lo sbaglio compiuto, ha affermato di aver donato 50 mila corone (1.900 euro) all'ong Clovek v tisni (persone bisognose). (Vap)