Infrastrutture: Filca Cisl Lazio, subito via ai cantieri per rilancio settore (2)

- "I soldi ci sono, ma bisogna avere meccanismi snelli che garantiscano la cantierizzazione in tempi certi per garantire posti di lavoro a migliaia di lavoratori nel settore delle costruzioni e nel suo indotto", continua la nota di Filca Cisl Lazio. "Occupazione che ha visto nel settore delle costruzioni perdere oltre 50 mila posti di lavoro dall’inizio della crisi. Mettendo a confronto il periodo ottobre 2018–settembre 2019 ed ottobre 2019–settembre 2020 si riscontrano 1.097 lavoratori espulsi dal settore, pari al -2,97 per cento, 497 imprese che hanno chiuso i battenti pari al -5,76 per cento, infine la massa salari registra una riduzione del 14,81 per cento, con una diminuzione delle ore lavorate pari al 15,81 per cento. Pur in questa situazione drammatica, la macchina amministrativa e politica fatica a trovare soluzioni per invertire una condizione di difficoltà", aggiunge il sindacato . (segue) (Com)