Infrastrutture: Filca Cisl Lazio, subito via ai cantieri per rilancio settore (3)

"Eppure di opportunità e di opere sospese da anni nella nostra regione ce ne sono e non poche. Pensiamo alle storiche opere ferme, ma sempre puntualmente utilizzate come cavalli di battaglia nelle diverse campagne elettorali, alla Orte–Civitavecchia, opera iniziata nel 1973 e mai completata, oggi ancora ferma alle porte di Monteromano; pensiamo alla famosa Roma – Latina, concepita nel 2001 con la legge Obiettivo ma subito entrata in un vortice tra bocciature, ricorsi al Tar e Consiglio di Stato; pensiamo alla messa in sicurezza dell'arteria Monte Lepini, che collega Frosinone a Latina, alla grande opera della Metro C di Roma, pensiamo ai ritardi accumulati, fino ad oggi, nella ricostruzione delle zone colpite dal terremoto. I soldi ci sono sempre stati ma nei quattro anni passati la ricostruzione è andata sempre a rilento", aggiunge Filca Cisl Lazio.