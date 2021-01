Infrastrutture: Filca Cisl Lazio, subito via ai cantieri per rilancio settore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pensiamo a tutti i finanziamenti che sono annualmente stanziati sul tema del dissesto idrogeologico dove il Lazio è riuscita ad appaltare poco più del 40 per cento delle risorse transitate negli ultimi dieci anni. Ora è finito il tempo degli annunci, abbiamo tutte le condizioni per fare presto e soprattutto fare bene. Occorre un tavolo permanente con la Regione Lazio, che monitori l’andamento di tutti i lavori in campo. Abbiamo una grande occasione di sviluppo ma anche una grande responsabilità nel gestire questa irripetibile opportunità", conclude la nota del sindacato. (Com)