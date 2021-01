Moldova: presidente Sandu firma decreto su formazione nuovo Consiglio supremo di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha firmato il decreto sulla formazione di un nuovo Consiglio supremo di sicurezza. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Agora.md". Allo stesso tempo, in conformità con il regolamento modificato del Consiglio supremo di sicurezza, la sua composizione è stata integrata a 11 persone. Tra loro ci sono dei deputati del Partito azione e solidarietà (Pas), della Piattaforma Dignità e Verità, diversi consiglieri presidenziali, esperti, un giudice e il primo vice governatore della Banca nazionale di Moldova, Vladimir Munteanu. Secondo la legge, dal Consiglio fanno parte per legge, il presidente del Parlamento, il primo ministro, il presidente della Commissione del Parlamento per la Sicurezza nazionale, Difesa e Ordine pubblico, il ministro della Difesa, il ministro dell'Interno, il Direttore dei servizi di intelligence e sicurezza, il procuratore generale e il governatore della banca Consiglio nazionale della Moldova. Il capo dello Stato può nominare come membri del Consiglio anche altre persone con incarichi di responsabilità. (Moc)