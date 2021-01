Francia: ministra Industria, al momento nessuna ragione per applicare serrata contro Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Al momento non c'è nessun motivo in base al quale il governo francese dovrebbe applicare una serrata nell'ambito della crisi del coronavirus. Lo ha detto ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv" la ministra delegata all'industria, Agne Pannier-Runacher. La decisione su una possibile nuova serrata "si farà secondo la circolazione del virus", ha detto la ministra, spiegando che il governo aspetta di conoscere gli effetti del coprifuoco anticipato alle 18, attesi per la fine della settimana.