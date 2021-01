Iraq: Covid, a fine febbraio in arrivo 1 milione e 600 mila dosi vaccino Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Un primo lotto da 1 milione 600 mila dosi del vaccino contro il Covid-19 prodotto da Pfizer e BioNTech sarà consegnato in Iraq alla fine del mese di febbraio. Lo ha detto al quotidiano iracheno "Al Sabah" un membro della commissione Salute del parlamento di Baghdad, Hassan Khalati. Secondo il deputato, il ministero della Salute iracheno ha siglato un accordo iniziale per l'importazione di 8 milioni di dosi attraverso la piattaforma internazionale Covax, in arrivo il prossimo aprile, mentre non è stata ancora definita la quantità di dosi del siero AstraZeneca, più semplice da trasportare e conservare rispetto a quello prodotto da Pfizer.