Energia: Iraq, in corso "grandi progetti" per petrolio e gas a Dhi Qar

- Il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha sottolineato che il governo sta compiendo uno sforzo “eccezionale” per stabilire “grandi progetti” di investimento nei settori di petrolio e gas nel governatorato meridionale di Dhi Qar. Durante un incontro con gli anziani e i notabili dei clan di Dhi Qar, il premier ha detto: “E’ giunto il momento di fermare le sofferenze e di pensare a costruire Dhi Qar, e servizi per i sui abitanti, e questo ci richiede cooperazione e pazienza per realizzare ciò a cui aspiriamo”. Da parte loro, durante l’incontro i notabili locali hanno presentato al premier “la realtà del governatorato, gli ostacoli e problemi amministrativi più grandi che affronta, oltre ai problemi sociali e di sicurezza, le conseguenze delle manifestazioni e del movimento di protesta”. (Res)