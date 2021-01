Energia: ministro Investimenti saudita, aspiriamo a essere leader nelle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita punta a diventare un’eccellenza globale nel settore dell’energia da fonti rinnovabili. Lo ha detto il ministro degli Investimenti di Riad, Khalid al Falih, citato dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. In tal senso secondo Al Falih avrà un ruolo chiave il fondo sovrano saudita, il Fondo di investimento pubblico (Pif). L’economia globale ha cominciato a muoversi verso altre fonti energetiche, ha proseguito il ministro, sottolineando che il Regno ha avviato una svolta in questa direzione tramite la propria strategia per le rinnovabili, visto il progetto – annunciato dal ministro dell’Energia, Abdulaziz bin Salman – di arrivare a produrre il 50 per cento dell’energia generata in Arabia Saudita da fonti rinnovabili. (Res)