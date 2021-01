Giordania-Afghanistan: incontro fra ministri degli Esteri Al Safadi e Atmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e degli Espatriati della Giordania, Ayman al Safadi, ha incontrato ieri l’omologo dell’Afghanistan, Mohammed Hanif Atmar, con il quale ha discusso dei mezzi per sviluppare le relazioni bilaterali fra i due Paesi e degli ultimi sviluppi per i colloqui di pace nel Paese asiatico, oltre che della situazione regionale. Lo riferisce l'agenzia di stampa giordana "Petra". Da parte sua, Safadi ha sottolineato il sostegno del Regno hashemita agli sforzi compiuti dal governo di Kabul per stabilire la pace e per eliminare il terrorismo, in modo da realizzare le aspirazioni del popolo afgano a crescita e benessere. Il capo della diplomazia di Amman ha inoltre espresso la forte condanna del Regno per le ripetute operazioni terroristiche a cui l’Afghanistan ha assistito di recente, che hanno causato la morte di numerosi civili innocenti ed esponenti delle forze di sicurezza. Da parte sua Atmar ha elogiato il sostegno della Giordania all’Afghanistan e agli sforzi per realizzare la pace nel Paese, sottolineando il ruolo di re Abdullah II nel rafforzare la sicurezza e stabilità e nella regione e nell’approfondire la cooperazione e il coordinamento tra i Paesi islamici. (Res)