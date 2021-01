Medio Oriente: Abbas vuole risolvere problemi in sospeso a Gaza prima delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo palestinese Fatah intende risolvere tutti i problemi in sospeso nella Striscia di Gaza prima delle elezioni legislative dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), previste per il prossimo 22 maggio. Secondo ufficiali del gruppo Hamas, il presidente dell’Anp Mahmoud Abbas ha formato un comitato allo scopo di risolvere le questioni pendenti, e ha dato direttive al premier Mohammed Shtayyeh affinché sistemi la questione il prima possibile. Secondo Azzam al Ahmed, membro del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) e del comitato centrale di Fatah, “il presidente (Abbas) ha dato direttive chiare per la risoluzione di tutte le questioni a giorni, e ha dato le sue istruzioni al primo ministro”. Fra le questioni cruciali sul tavolo, riferisce un membro del comitato centrale di Fatah, Tawfik al Tairawi, il pensionamento finanziario e anticipato e il blocco di Gaza. (Res)