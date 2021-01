Kuwait: atteso deficit da 40 miliardi di dollari nel bilancio 2021-2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze del Kuwait ha annunciato che il Paese si attende un deficit pari a 12,1 miliardi di dinari kuwaitiani (circa 40 miliardi di dollari) nel bilancio dello Stato per l’anno fiscale 2021-2022, in calo del 13,8 per cento rispetto al bilancio dell’anno corrente. In un comunicato dall’agenzia di stampa kuwaitiana “Kuna”, il ministero afferma che il bilancio comprenderà spese per 23 miliardi di dinari (circa 76 miliardi di dollari) ed entrate attese per 10,9 miliardi di dinari (circa 36 milirdi di dollari). I ricavi petroliferi dovrebbero raggiungere i 9,12 miliardi di dinari (circa 30,1 miliardi di dollari), in crescita del 62 per cento rispetto alle stime per l’anno finanziario corrente, grazie al miglioramento dei prezzi del petrolio su scala globale, con il prezzo del greggio stimato intorno ai 45 dollari al barile. (Res)