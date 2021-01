Libano: Covid, lanciata oggi piattaforma elettronica per vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano lancia oggi una piattaforma elettronica per la prenotazione della vaccinazione contro il Covid-19, che prenderà il via da alcuni settori, a cominciare dal personale sanitario. Il ministro della Salute uscente, Hamad Hassan, guarito egli stesso dal coronavirus, ha ripreso intanto le sue funzioni presso il dicastero e ha tenuto un incontro allargato in preparazione dell’avvio della campagna vaccinale, con rappresentanti dei sindacati coinvolti nel settore sanitario e medico, civile e militare, allo scopo di ottenere un accordo sulla prenotazione per settore, tramite liste preparate dagli stessi sindacati. Il tasso di infezioni resta intanto elevato in tutto il Paese, che assiste a una nuova serrata generalizzata – in vigore fino al prossimo 8 febbraio – e a un tasso giornaliero di infezioni sempre elevato (2.652 i nuovi casi ieri, 54 i decessi). (Res)