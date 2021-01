Libano: inchiesta Banca centrale, ministro Esteri incontra ambasciatrice Svizzera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro deglI Esteri uscente del Libano, Charbel Wehbi, ha incontrato ieri a Beirut l’ambasciatrice della Svizzera, Monika Schmutz Kirgoz, per discutere dell’inchiesta avviata dai magistrati elvetici sul presunto riciclaggio di denaro e appropriazione indebita che coinvolge la Banca centrale libanese (Bdl). Lo riferisce il portale libanese "Naharnet". Le parti non hanno commentato l’incontro, sottolineando soltanto che “l’inchiesta è questione di cui si stanno occupando le autorità giudiziarie”. La scorsa settimana il procuratore generale incaricato dell’inchiesta ha chiesto a Beirut di collaborare, senza fornire ulteriori dettagli. Secondo i media libanesi l’inchiesta coinvolge in particolare il governatore della Bdl, Riad Salamé, che sarebbe accusato di aver trasferito in Svizzera fondi della Banca centrale libanese. (Res)