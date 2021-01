Oman: Covid, entro una settimana in arrivo primo lotto vaccini AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute dell’Oman, Ahmed bin Mohammad al Saidi, ha annunciato al Consiglio della Shura (uno dei due rami del parlamento omanita che 100 mila dosi del vaccino prodotto da AstraZeneca, in collaborazione con l’università di Oxford, sono state prenotate e arriveranno nel Paese entro una settimana. Lo riferisce il quotidiano omanita "Times of Oman". Sono intanto più di 27 mila le persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer-BioNTech, e 7.992 coloro che hanno già ricevuto la seconda dose. Il ministro della Salute ha detto al Consiglio della Shura che “il Sultanato non importerà alcun medicinale senza garantirne la sicurezza e rispetta gli standard sanitari, e le vite dei suoi cittadini sono la cosa più importante”. (Res)