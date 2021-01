Ue: presidente Bundestag Schauble, più poteri a Bruxelles per uscire dalla crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Queste difficoltà mi preoccupano. L'Ue ha trovato con il Fondo di ricostruzione lo slancio giusto. Anche in Germania c'è un ampio sostegno a favore. Ma sin dall'inizio ho detto: parliamo meno della grandezza e della distribuzione e occupiamoci più di come verranno spesi. Ad oggi dovremmo aver definito da un pezzo in quali settori investire quei fondi. Intelligenza artificiale, digitalizzazione, protezione ambientale: sappiamo cosa devono fare urgentemente i Paesi per rendere l'economia europea più innovativa, dinamica e forte nella competizione globale". "Spero - aggiunge il presidente - che tutto proceda più velocemente: dobbiamo fare in modo che l'impulso alla ricostruzione venga sfruttato davvero". Quanto alla presentazione dei programmi nazionali, "non vedo progressi essenziali, meccanismi efficaci nell'implementazione, da parte dei Paesi membri. Spero che riusciamo ad accelerare. E spero anche, visto il colossale volume finanziario, che l'Europa si possa muovere gradualmente verso un'Unione economica e finanziaria, perché solo così l'Unione monetaria potrà restare stabile. Ma per fare questo, occorre dare maggiori poteri all'Unione europea", ha concluso Schäuble. (Res)