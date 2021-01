Credito: Patuelli (Abi) a "Milano Finanza", le moratorie vanno allungate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I provvedimenti dell'Italia, quindi, - continua il presidente - si sono concentrati su iniezioni di liquidità verso imprese e banche, che si sono organizzate per fornire un sostegno emergenziale e per cogliere tutte le occasioni di sviluppo". Quando le moratorie verranno eliminate e si avrà contezza di quali prestiti saranno in bonis e quali deteriorati, le banche dovranno affrontare "due milioni e settecentomila posizioni aperte. Tutte situazioni e richieste di istruttorie e deliberazioni. Un lavoro immenso che si somma all'ordinaria amministrazione e a tutta l'attività già in essere per i prestiti garantiti o ristrutturati. Per capire cosa succederà dopo la moratoria bisogna guardare alla durata della pandemia". "Siamo ancora - conclude Patuelli - nel pieno della seconda ondata e alle istituzioni chiediamo che le moratorie vengano prolungate a dopo la crisi sanitaria. L'errore più grande sarebbe eliminarle a pandemia in corso". (Res)