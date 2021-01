Governo: Guerini, Italia Viva ha causato una crisi inspiegabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in una intervista a "la Repubblica" dice che "il giudizio su quanto avvenuto è chiaro e non necessita di essere quotidianamente ribadito: Italia Viva ha la responsabilità di aver causato una crisi inspiegabile di cui sfuggono ai più le ragioni politiche". Il ministro considera "imprescindibile la figura di Conte. Stiamo vivendo una crisi di governo inspiegabile agli occhi degli italiani ed incomprensibile anche vista dall'Europa. Non possiamo sprecare questa occasione decisiva per il Paese nel momento in cui otteniamo dall'Europa, anche per l'efficace lavoro svolto da Conte e tutto il governo, un quadro di risorse straordinario da impiegare sulla transizione ambientale e digitale, sul lavoro, sulla sanità, sulla formazione. Non possiamo permetterci di fallire". "Questo - aggiunge - non è il tempo della tattica. E nemmeno di risentimenti o personalismi. Le colpe, se proprio vogliamo attribuirle, sono chiare. L'apertura di questa crisi è stata, per chi ne porta la responsabilità, una scelta profondamente sbagliata. Credo non ci siano dubbi, soprattutto nella coscienza e nel giudizio degli italiani. Ma questo è il tempo della responsabilità e della generosità. È tempo di 'costruttori' come ci ha richiamato il Presidente della Repubblica. E allora si abbia il coraggio di uno scatto per affrontare la questione che si è aperta, che interpella tutte le forze, Italia Viva inclusa, che condividendo la prospettiva europeista saranno disponibili a misurarsi con questa sfida", ha concluso Guerini.(Res)