Governo: Berlusconi, esecutivo di unità o voto

- Il premier Conte è in procinto di salire al Quirinale, probabilmente per dimettersi. Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una intervista a "il Giornale" parla di "una una presa d'atto della realtà. La maggioranza parlamentare che ha sostenuto questo governo si è dissolta. Era logico che accadesse, perché è una maggioranza che non è espressione degli elettori. Al contrario, era costituita da forze politiche che si sono combattute in modo addirittura violento, non solo in campagna elettorale, ma anche nel primo anno di questa legislatura". Berlusconi apprezza che "il Presidente del Consiglio abbia preso atto della situazione lasciando intendere di dimettersi. E' il capo dello Stato che deve indicare la strada da seguire. Il presidente Mattarella ha l'autorevolezza e l'equilibrio che sono necessari per questo difficile compito. Le strade possibili sono soltanto due: un governo che rappresenti veramente l'unità del Paese oppure restituire la parola agli italiani". Quindi niente Conte-ter, per Forza Italia. "La situazione è talmente grave che non possiamo permetterci di giocare con le formule. Un governo che fosse la riproposizione di quello attuale, spostando solo qualche ministro e reclutando qualche parlamentare del gruppo misto, avrebbe esattamente gli stessi problemi del governo in carica. Quindi non lo potremmo mai appoggiare", ha concluso Berlusconi.(Res)