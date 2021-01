Covid: Vaia (Spallanzani), vaccino sia bene comune, superare monopoli e brevetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vaccino bene comune per abbattere il virus. Superare le logiche di monopolio, superare i brevetti. Investire nelle terapie innovative”. Lo scrive in un post su Facebook il direttore sanitario dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma Francesco Vaia che questa mattina ha parlato a Rai Radio1: “Ci sono logiche di monopolio, ci sono paesi che agiscono da soli in barba agli accordi presi in sede europea e aziende che hanno atteggiamenti che mal si comprendono: prima annunciano il meno 20 per cento di consegne, poi ne arrivano solo 66mila, poi c’è l’apertura verso altri vaccini. Noi da tempo diciamo di superare la logica del brevetto, che il vaccino deve essere un discorso etico messo a disposizione di tutti, credo che ci sia bisogno che i Paesi, le nazioni abbiano un comune sentire nel dire ‘dobbiamo battere questa pandemia’ perché sia davvero un bene a disposizione di tutti”, ha spiegato Vaia. (segue) (Rer)