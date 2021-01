Covid: Vaia (Spallanzani), vaccino sia bene comune, superare monopoli e brevetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi abbiamo bisogno di battere la malattia, di abbattere mortalità e letalità. La scienza e la ricerca sono pronte ma c’è bisogno di fare molti investimenti, e soprattutto dobbiamo mettere in grado il nostro Paese di essere autosufficiente nella produzione di vaccini. Bisogna investire nella ricerca e nella produzione del vaccino italiano”, ha continuato il direttore sanitario dello Spallanzani che ribadisce: “Anche un solo morto è grave. Noi dobbiamo evitare i morti, allora non c’è altra strada he quella di vaccinare. Dobbiamo mettere in campo ogni risorsa del Paese, ogni nostra capacità, mettere da parte il resto: il Paese deve essere unito nel dire ‘facciamoci rispettare in Europa’, lì dove si sono fatti i contratti, facciamoci consegnare le dosi. Oggi noi abbiamo bisogno di salvare gli anziani, i pazienti oncologici, di mettere al riparo le popolazioni più fragili dalla malattia”, ha concluso Francesco Vaia. (Rer)