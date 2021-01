Usa: l'impeachment a carico di Trump passa al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha ricevuto dalla Camera dei rappresentanti gli atti ufficiali per il secondo processo di impeachment a carico dell'ormai ex presidente Donald Trump. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui gli atti sono stati trasmessi dalla presidenza democratica della Camera nella tarda serata di ieri, 25 gennaio. La costituzionalità dell'impeachment a carico di un presidente non più in carica è tuttora oggetto di dibattito tra i politici e i giuristi statunitensi.Il processo a Trump, accusato di aver fomentato l'assalto di alcune centinaia di suoi sostenitori al Congresso, lo scorso 6 gennaio, è però una certezza: si svolgerà tra un paio di settimane, il 9 febbraio, anche se le relative procedure avranno inizio già nella giornata di oggi. La Camera ha votato in favore della messa in stato d'accusa lo scorso 13 gennaio, col sostegno di tutti i deputati democratici e di una decina di repubblicani.Il presidente Joe Biden, che aveva inizialmente esortato a chiudere la parentesi dell'amministrazione Trump e concentrarsi sulla riconciliazione nazionale, non ha avanzato obiezioni, pur esprimendo l'opinione che Trump non verrà condannato. Il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Shumer, ha dichiarato nel fine settimana che il Senato condurrà "un processo completo ed equo".(Nys)