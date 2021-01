Latina: operazione "Anni 2000", 19 arresti e 30 perquisizioni per mafia e droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, alle prime luci dell'alba, in Ss Cosma e Damiano, Castelforte e comuni limitrofi, circa 200 carabinieri del comando provinciale dei carabinieri di Latina, con l’ausilio di elicotteristi e di unità cinofile dell’Arma, nell'operazione "Anni 2000" hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, con la quale si dispone la custodia cautelare nei confronti di 19 soggetti (18 in carcere e 1 agli arresti domiciliari). Le accuse rivolte agli indagati sono, a diverso titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi comuni da sparo, estorsione, rapina, danneggiamento ed incendio, tutti delitti aggravati dal metodo mafioso.(Rer)