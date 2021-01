Vaia (Spallanzani): "Investire nella ricerca e nella produzione del vaccino italiano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino sia bene comune per abbattere il virus, si investa nella ricerca e produzione del vaccino italiano. Lo scrive in un post su Facebook il direttore sanitario dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, che questa mattina, parlando a Rai Radio1. "Superare le logiche di monopolio, superare i brevetti. Investire nelle terapie innovative - ha spiegato - ci sono logiche di monopolio, ci sono Paesi che agiscono da soli in barba agli accordi presi in sede europea e aziende che hanno atteggiamenti che mal si comprendono: prima annunciano il meno 20 per cento di consegne, poi ne arrivano solo 66mila, poi c’è l’apertura verso altri vaccini". Da tempo "diciamo di superare la logica del brevetto, che il vaccino deve essere un discorso etico messo a disposizione di tutti, credo che ci sia bisogno che i Paesi, le nazioni abbiano un comune sentire nel dire ‘dobbiamo battere questa pandemia’ perché sia davvero un bene a disposizione di tutti”, ha spiegato.“Noi abbiamo bisogno di battere la malattia, di abbattere mortalità e letalità. La scienza e la ricerca sono pronte ma c’è bisogno di fare molti investimenti, e soprattutto dobbiamo mettere in grado il nostro Paese di essere autosufficiente nella produzione di vaccini. Bisogna investire nella ricerca e nella produzione del vaccino italiano”, ha continuato il direttore sanitario dello Spallanzani che ribadisce: “Anche un solo morto è grave. Noi dobbiamo evitare i morti, allora non c’è altra strada he quella di vaccinare. Dobbiamo mettere in campo ogni risorsa del Paese, ogni nostra capacità, mettere da parte il resto: il Paese deve essere unito nel dire ‘facciamoci rispettare in Europa’, lì dove si sono fatti i contratti, facciamoci consegnare le dosi. Oggi noi abbiamo bisogno di salvare gli anziani, i pazienti oncologici, di mettere al riparo le popolazioni più fragili dalla malattia”, ha concluso.Intanto, l'ultimo bollettino del ministero della Salute segnala 8.561 nuovi casi di Covid-19 con 143.116 i tamponi processati ed il rapporto test-positivi al 5,9 per cento. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (1.484), l’Emilia-Romagna (1.164), la Sicilia (885) e il Lazio (874). Sono, invece, 1.434.550 le persone vaccinate nel nostro Paese, 149.350 quelle a cui è stata somministrata anche la seconda dose.(Rer)