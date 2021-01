Sardegna: Caritas di Cagliari promuove raccolta fondi per migranti rotta balcanica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stessa Caritas italiana, attraverso il suo direttore don Francesco Soddu, aveva lanciato nei giorni scorsi un allarme per l'estrema drammaticità della situazione a Lipa, e in molte altre località della rotta balcanica, sottolineando l'urgenza di compiere ogni sforzo per garantire un'accoglienza dignitosa e sicura, rafforzare l'assistenza umanitaria in tutti i campi profughi del paese, far cessare le prassi di respingimenti violenti sulla frontiera bosniaco-croata, promuovere procedure e politiche che tutelino maggiormente la vita e i diritti dei migranti, in particolare di quelli più vulnerabili, favorendo, in piena sicurezza, il loro transito verso la Ue, anche grazie a nuovi corridoi umanitari. I migranti lungo la rotta balcanica, infatti, spesso fuggono da guerre e persecuzioni, e hanno pieno diritto alla protezione internazionale lungo il proprio percorso. "Di fronte a tale emergenza – sottolinea il direttore della Caritas diocesana don Marco Lai – non si può stare a guardare, ma occorrono interventi concreti di solidarietà, sperando che, oltre a essa, ci sia una presa di coscienza politica capace di trovare una soluzione per queste persone bloccate alla frontiera balcanica. L'invito è a evitare raccolte di beni materiali (viveri, vestiario, etc.), ma a contribuire alla raccolta fondi che andrà a sostenere le progettualità già portate avanti da Caritas Italiana a favore di queste persone". (Rsc)