Armenia: ministro Esteri discute con Azoulay (Unesco) su patrimonio culturale Nagorno-Karabakh

- Il ministro degli Esteri dell'Armenia, Ara Ayvazian, ha tenuto una conversazione telefonica con il segretario generale dell'Unesco, Audrey Azoulay. Le parti hanno parlato della conservazione del patrimonio storico e religioso armeno nella zona di conflitto del Nagorno-Karabakh e delle prospettive di cooperazione con l’Unesco. Il ministro Ayvazian ha osservato che i monumenti storico-culturali armeni sono una parte inseparabile del ricco patrimonio della regione, osservando che si aspetta il coinvolgimento attivo dell'Unesco negli sforzi per proteggerli. Ayvazian ha sottolineato l'urgenza di prendere adeguate misure per la protezione del patrimonio armeno nei territori che sono passati sotto il controllo azerbaigiano, che diventa più allarmante alla luce della deliberata distruzione del patrimonio armeno e degli sforzi per distorcere la loro reale appartenenza. Accogliendo con favore la decisione dell'Unesco di inviare una missione conoscitiva, il ministro armeno ha sottolineato il valore universale del patrimonio armeno nell'Artsakh (così si definisce l’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh), valutando inammissibile la politicizzazione della loro protezione e gli sforzi azerbaigiani per creare ostacoli artificiali per la loro protezione. (Rum)