Regno Unito: Johnson annuncerà oggi nuove restrizioni per viaggiatori in arrivo dall'estero

- Il primo ministro britannico Boris Johnson dovrebbe annunciare nella giornata di oggi nuove misure restrittive volte a controllare il flusso di viaggiatori in arrivo dall'estero. Fra le misure attese dovrebbe esserci l'obbligo per chi arriva dall'estero di osservare un periodo di auto isolamento a proprie spese in hotel designati dal governo. Johnson quindi sembra per il momento essere riuscito a tenere a bada la fronda di conservatori "libertari" che volevano una "chiara via d'uscita" dalle restrizioni, lasciando intendere così che queste potrebbero durare ancora per dei mesi. Il nuovo approccio del governo sembrerebbe, infatti, essere quello di non allentare più le restrizioni fino a quando non si avrà la ragionevole certezza che queste non dovranno nuovamente essere introdotte in futuro. L'industria aeronautica ha fatto immediatamente presente il proprio disappunto nella serata di ieri, affermando come l'introduzione di una quarantena obbligatoria in hotel il cui costo complessivo potrebbe "agilmente superare il migliaio di euro" sarebbe di fatto "la chiusura dei confini" britannici. (segue) (Rel)