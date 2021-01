Spagna: governo destinerà 600 milioni a digitalizzazione amministrazioni e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo stanzierà 600 milioni di euro per migliorare la digitalizzazione delle amministrazioni regionali e locali. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", lo ha annunciato la vicepresidente e ministra dell'Economia, Nadia Calvino, spiegando che questa misura sarà accompagnata da un piano per favorire la digitalizzazione delle piccole e medie imprese nell'ambito dell'Agenda digitale Spagna 2025. Nello specifico si incentiveranno la connettività e diffusione delle reti 5G e reti intelligenti. Questi investimenti permetteranno l'automazione dei processi, lo sviluppo di servizi pubblici digitali, la diffusione del telelavoro, l'innovazione tecnologica delle pubbliche amministrazioni e la trasparenza e l'open government. "Dobbiamo unire i nostri sforzi per attivare il più rapidamente ed efficacemente possibile tutti i meccanismi per promuovere la formazione, l'occupazione e anche garantire la riqualificazione dei lavoratori in modo che possano trovare un lavoro di qualità in tutti questi settori che saranno potenziati da questo piano di recupero", ha evidenziato la ministra. In questo senso, ha fatto riferimento a due gruppi chiaramente svantaggiati, i giovani e le donne. "Non abbiamo tempo da perdere per iniziare a ridurre l'alta disoccupazione giovanile, che è uno dei problemi strutturali che abbiamo", ha concluso Calvino.(Spm)